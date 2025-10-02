Textilien türmen sich säckeweise vor den Containern. Steht grundlegende Änderung bei der Entsorgung bevor?

Altkleider-Chaos in Allstedt ruft das Ordnungsamt auf den Plan

Alttextilien stapeln sich vor einem Kleidercontainer in Allstedt.

Allstedt/MZ. - Aufgeplatzte Plastiksäcke und zerknüllte Kleidung liegen wild verstreut vor dem Altkleidercontainer am Penny-Markt in Allstedt. Solche Textil-Müllkippen türmen sich in der Einheitsgemeinde Allstedt zurzeit an nahezu allen Standorten von Textilcontainern, sagt Ordnungsamtsleiter Jörg Hofmann. Knapp 30 Stück betreibt die Firma Profittex aus dem Ruhrgebiet in Allstedt, allein in der Kernstadt stehen zehn Stück.