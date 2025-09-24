Naumburg/tok. - Pierre Gottschalk aus Freyburg hat die fünfte Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 38-jährige Kicker des Landesklasse-Vertreters FC RSK Freyburg, der wegen eines Kreuzbandrisses derzeit nicht aktiv ist, kam als Einziger auf acht Punkte. Allerdings wurden dieses Mal nur sieben Partien gewertet, weil die Gäste der Freyburger nicht antraten, die Kreisoberliga-Partie der Nebraer abgebrochen und das Kreisklasse-Spiel in Reinsdorf im Modus „7 gegen 7“ ausgetragen wurde. Der Gesamtsieger erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Pierre Gottschalks Tipps

SC Naumburg – Germania Köthen 0:1/1:3

FC RSK Freyburg – Kickers Gonnatal ausgefallen

VSG Löbitz - RW Weißenfels II 2:2/0:5

FC ZWK Nebra II – TSV Großkorbetha II 2:5/2:1

Schönburg/Possenhain-Leißling II – Bad Bibra/Saubach 3:2/3:2

Reinsdorf/Weißenschirmbach - Goseck nicht gewertet

FC ZWK Nebra – VfB Großgörschen abgebrochen

Grün-Weiß Langendorf – Blau-Weiß Bad Kösen 1:6/1:4

Blau-Weiß Borau – FSV Klosterhäseler 1:1/1:1

SSC Weißenfels III – SC Naumburg II 1:6/4:3

Stand der Gesamtwertung

1. Axel Böttger (Wetzendorf) 45

2. Florian Frenzel (Wangen) 39

3. Mike Schwabe (Punschrau) 38

3. Beatrice Eichstädt (Bad Bibra) 38

3. Hildegard Haller (Gernstedt) 38

3. Rick Voigt (Freyburg) 38

7. Carl Hoffrichter (Naumburg) 37

7. Lucas Hoffmann (Laucha) 37

7. Martin Schumann (Freyburg) 37

7. Stefan Bärhold (Lossa) 37

7. Michael Staake (Reinsdorf) 37

Das beste Team der Gesamtwertung bleiben Franziska und Mike Schwabe aus Punschrau mit nunmehr 36,0 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.