Mike Schwabe holt sich - auch mit etwas Losglück - den Wochensieg. In der Gesamteinzelwertung gibt es erneut einen Wechsel an der Spitze.

Naumburg. - Mike Schwabe aus Punschrau hat die elfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/ MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 52-jährige Elektromonteur, der in seiner Freizeit für die „Alten Herren“ des FSV Klosterhäseler kickt, kam wie der Freyburger Mario Böhme auf 14 Punkte, hatte aber Glück beim Losen. In der Gesamteinzelwertung gab es erneut einen Wechsel an der Spitze. Hier liegt nun der Freyburger Robert Jesswein knapp vorn. Nur jeweils einen Punkt weniger haben der Bad Kösener Patrick Hausmann und der Naumburger Reiner Töpfer auf dem Konto. Es bleibt also sehr spannend im Kampf um die BLK-Guthabenkarte (ehemals Innenstadtgutschein) im Wert von 500 Euro, die der Sieger am Ende der Saison erhalten wird. Spendiert wird diese von der Firma ESM.

Resultate/Mike Schwabes Tipps:

SC Naumburg - SV Kelbra 2:0/3:1

BSC Laucha - Eintracht Kreisfeld 0:0/1:0

Romonta Stedten - FC RSK Freyburg 1:1/3:1

SV Braunsbedra - BW Bad Kösen 1:1/1:1

Naumburg III - FSV Klosterhäseler 0:4/1:4

SG ZW Karsdorf - BW Bad Kösen II 6:1/3:1

Lossa/Rastenberg - RW Weißenfels II 2:1/3:1

ESV Herrengosserstedt - Naumburg II 1:1/1:1

FC ZWK Nebra - 1. FC Zeitz II 2:3/0:3

Großkorbetha - Baumersrodaer SV 1:0/2:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Robert Jesswein (Freyburg) 99

2. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 98

2. Reiner Töpfer (Naumburg) 98

4. Claudia Schröder (Bad Bibra) 95

4. Karsten Haberzettl (Freyburg) 95

4. Patrick Krumbholz (Hassenhausen) 95

7. Markus Konieczny (Memleben) 94

8. Margitta Ronneberger (Pohlitz) 93

9. Frank Bornschein (Reinsdorf) 92

10. Robert Jecke (Lossa) 91

10. René Bergmann (Erfurt) 91

Bestes Team der Gesamtwertung bleiben die „WesleyCrushers“ (das sind Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg) mit nunmehr 91,5 Zählern im Schnitt. In der elften Runde waren Robert Jecke und Mario Rahaus von der SG Eintracht Lossa mit 10,5 Zählern am erfolgreichsten. Für den Sieg in der Teamgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)