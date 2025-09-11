Naumburg/tok. - Axel Böttger aus Wetzendorf hat die dritte Runde des neuen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 33-Jährige, der im Sicherheitsgewerbe tätig ist, kam als Einziger der mehr als 350 Tipper auf 15 Punkte. „Inzwischen kann ich ja leider nicht mehr zum Fußball ins Wetzendorfer Sportforum gehen, weil die SG ZW ihr Team zurückgezogen hat. Dafür schaue ich mir jetzt die Spiele der Nebraer E-Junioren mit meinem Son Ben Hermanns an“, so Böttger, der mit klarem Vorsprung auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen hat. Der Gewinner der Gesamtwertung erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Axel Böttgers Tipps:

SSC Weißenfels – Hallescher FC 0:3/0:3

SV Großgrimma II – FC RSK Freyburg 0:7/0:7

FC ZWK Nebra II - Motor Zeitz 2:2/2:2

Eintracht Bornitz – Wacker Wengelsdorf 0:10/0:5

Blau-Gelb Geußnitz – SG Deuben 0:2/1:2

SV Kretzschau - SV Kaiserpfalz 2:5/1:3

LSG Goseck – Eintracht Lossa verlegt

ESV Herrengosserstedt – BW Bad Kösen 4:4/1:1

Freyburg II/Gleina – BW Grana 2:0/2:3

Lützen/Meuchen – Baumersrodaer SV 0:3/1:4

Stand der Gesamtwertung:

1. Axel Böttger (Wetzendorf) 36

2. Carl Hoffrichter (Naumburg) 30

3. Peggy Beier (Freyburg) 29

3. Remo Grieser (H’gosserstedt) 29

5. Ricky Grieser (Herrengosserstedt) 28

5. Michael Staake (Reinsdorf) 28

5. Rick Voigt (Freyburg) 28

8. Jörg Baehr (Naumburg) 27

8. Steffen Heine (Freyburg) 27

10. Ricardo Hoppe (Bad Bibra) 26

10. Max Wege (Leipzig) 26

10. Dirk Peters (Naumburg) 26

10. Martin Schumann (Freyburg) 26

10. Ute Romahn (Naumburg) 26

10. Holger Behrens (Bad Kösen) 26

10. Norbert Schiele (Lossa) 26

10. Stefan Bärhold (Lossa) 26

Das beste Team der dritten Runde war die „Kofferbande“ – das sind Hannes, Patrick und Lucas Hoffmann vom BSC Laucha – mit 11,67 Zählern im Schnitt. In der Gesamtwertung führt weiter „egal“ (Remo, Ricky und Cornelia Grieser aus Herrengosserstedt/26). Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.