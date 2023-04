Naumburg - Ronny Sieber hat die fünfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 33-jährige Braunsbedraer, der als Physiotherapeut im Klinikum in Halle-Dölau arbeitet, kam als Einziger auf zehn Punkte. Und das aus nur fünf Partien. Die anderen fielen aus oder konnten wegen einer falschen Eingabe beziehungsweise kurzfristiger Heimrecht-Wechsel nicht gewertet werden.

Den geteilten zweiten Platz der Wochenwertung belegten Renzo Scherch (Sinzig) und Rick Janecke (Großkorbetha/ je 9). Sieber ist Trainer der Landesklasse-Kicker des FC RSK Freyburg und sagte den 3:0-Sieg seines Teams in Halle exakt vorher. An der Spitze der Tippspiel-Gesamtwertung gab es erneut einen Führungswechsel. Deren Sieger darf sich am Saisonende auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Ronny Siebers Tipps:

SC Naumburg - RW Weißenfels nicht gewertet

Einheit Halle - FC RSK Freyburg 0:3/0:3

SV Spora - BSC 99 Laucha abgesagt

BW Bad Kösen II - ZW Karsdorf nicht gewertet

Gleinaer SV - FC ZWK Nebra II 2:2/0:0

VSG Löbitz - Blau-Weiß Borau 0:1/0:1

Mertendorf - Großgörschen nicht gewertet

Bad Kösen - Herrengosserstedt abgesagt

Baumersrodaer SV - 1. FC Zeitz II 0:2/1:3

Langendorf/WFV - Lossa/Rastenberg 0:1/0:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Christian Schimske (Naumburg) 41

2. Ralf Kretzschmar (Nebra) 39

2. Lars Wagner (Bad Sulza) 39

2. David Naujoks (Löbitz) 39

5. Beatrice Eichstädt (Bad Bibra) 38

5. Steve Flechtner (Gröst) 38

7. Lukas Töpe (Wangen) 37

7. Matthias Müller (Baumersroda) 37

7. Renzo Schorch (Sinzig) 37

7. Ronny Berger (Bad Bibra) 37

7. Christian Schüler (Naumburg) 37

In der Teamwertung führen weiter „BMG1900“ - das sind Jörg und Daniel Wege (Laucha/Essen) - mit nunmehr 33,5 Punkten im Schnitt. Beste Mannschaften der Wochenwertung waren „Hangover96“ (Paul Riebel/Löbitz, Pascal Heinemann/Naumburg) sowie „Team-Steinbach“ (Astrid und Uwe Buffi/ je 6,5). Der Gesamtsieger erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.

Am Osterwochenende hat das Tippspiel aus organisatorischen Gründen eine Pause eingelegt. (tok)