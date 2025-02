In Bad Kösen ist in der Nacht zum Sonntag ein zunächst verbaler Streit völlig aus dem Ruder gelaufen.

Bad Kösen/tra - In der Nacht zum Sonntag, gegen 1.45 Uhr, ist es in der Naumburger Straße in Bad Kösen zu einer Körperverletzung gekommen. Tatverdächtig ist ein 20-jähriger Mann, der in einen Streit mit einem 44-Jährigen verwickelt war. Wie die Polizei mitteilt, ist es nach einer zunächst verbalen Konfrontation zwischen den beiden Männern zu Rangeleien gekommen. Der 20-Jährige soll schließlich den 44-Jährigen geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt laut Polizei Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich und wurde bewusstlos. Zeugen leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber später von der Polizei aufgegriffen und befragt werden. Die genauen Umstände werden nun ermittelt.