Eine Herrengosserstedterin ist die Älteste im „Lebensbaum“ in Eckartsberga und fühlt sich in bester Gesellschaft. Wie läuft es in der Einrichtung, die inzwischen der Diakonie gehört?

Sie ist die älteste Besucherin der Diakonie-Tagespflege „Lebensbaum" in Eckartsberga: Wera Weise zählt stolze 102 Jahre. Immer mittwochs fühlt sie sich hier gut aufgehoben, so auch bei Betreuerin Ilona Lange.

Eckartsberga. - Wera Weise hat es sich am großen Tisch bequem gemacht. Sie weiß, heute kommt die Abwechslung nicht zu kurz. Es wird gebastelt – Osterschmuck. Die 102-Jährige ist die älteste in der Tagespflege „Lebensbaum“ in Eckartsberga, die seit Anfang des Jahres von der Diakonie Naumburg-Zeitz geführt wird. Für die rüstige Herrengosserstedterin macht diese Formalie keinen Unterschied, sie fühlt sich in der Tagespflege schon immer gut aufgehoben und umsorgt.