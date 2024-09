Wirtschaft in Naumburg

Naumburg - Die langjährige Geschichte und Tradition von Unternehmen lässt sich heute meist an historischen Dokumenten ablesen. Michael Kompter hält zwei in Ehren. Eines stammt aus dem Archiv der Handwerkskammer Halle und verweist auf die „Geburtsstunde“ seines Familienunternehmens, das einst im Juni 1924 als Vulkanisieranstalt und Reifenhandel mit Sitz an der Naumburger Marienmauer gegründet worden ist.