Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Die MZ hat Menschen begleitet, die am Geiseltalsee tagtäglich dafür sorgen, dass Touristen hier eine angenehme Zeit verbringen können. Heute: Im Museum

Zwischen Waldelefant, Bergbaugeschichte und Segelabenteuer: Wo sich in Braunsbedra ein Zeitportal öffnet

Andrea Paloch (l.) gibt in der Pfännerhall Braunsbedra eine Führung.

Braunsbedra/MZ. - Wie bei „Nachts im Museum“ wäre es doch toll, wenn auch die Exponate der Braunsbedraer Pfännerhall auf magische Weise zum Leben erwachen würden. Dann könnten wir wie einst die Neandertaler den Waldelefanten in echt am Geiseltalsee entlang streifen sehen, Seite an Seite mit dem Urpferdchen und bestaunt von den Bergleuten, die das schwarze Gold abbauen.