1.000 Euro gezahlt: Karsdorfer wird Opfer von Telefonbetrügern

Karsdorf - Ein 57-Jähriger aus Karsdorf erhielt im letzten Jahr einen Anruf einer Mitarbeiterin einer angeblichen Lotto-Firma und wurde zur Teilnahme an einem Gewinnspiel aufgefordert. Nun erhielt er eine E-Mail-Nachricht, dass er bei einer Sonderverlosung 38.500 Euro gewonnen hätte, schildert die Polizei.

Zum Erhalt der Summe müsse er jedoch eine Bearbeitungsgebühr von 1.000 Euro mittels Paysafe-Cards bezahlen. Im Glauben an einen Erhalt des Gewinns kam er dieser Aufforderung nach und übermittelte die Codes der Cards an eine ihm unbekannte Person. Einen Gewinn erhielt er nicht.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, sich nicht auf unseriöse Gewinnspiele am Telefon oder im Internet einzulassen. „Die Vorgehensweise der Täter ist sehr vielfältig und kreativ. Ohne aktive Teilnahme an einem Gewinnspiel ist kein seriöser Gewinn möglich“, sagte ein Polizeisprecher. (ag)