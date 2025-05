Auf dem Gelände des früheren Reuterhauses in Bitterfeld sind plötzlich Bauarbeiten im Gange. Entgegen bisheriger Pläne wird nun auch das Tonnengewölbe im Keller abgerissen. Warum bleibt es nun doch nicht erhalten und was sagt der Denkmalschutz?

Bitterfeld/MZ. - In Bitterfeld verschwindet derzeit auch der letzte Teil des historischen Reuterhauses. Die Neubi als Eigentümerin lässt in der Burgstraße nun auch den Keller abbrechen. Per Bagger werden die alten Steine seit Dienstag Stück für Stück entfernt und dann abtransportiert. Die Arbeiten sollen in dieser Woche beendet sein.