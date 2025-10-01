Am 1. Oktober 1970 wagte Wolfgang Mielke den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete eine Simson-Reparaturwerkstatt in Querfurt. Am 31. Dezember 2025 stellt das Zweiradhaus Mielke seine Betriebstätigkeit nun ein. Was die Gründe sind.

Die Ära vom Zweiradhaus Mielke in Querfurt geht zu Ende

Sigrun und Frank Mielke schließen am 31. Dezember diesen Jahres ihr Zweiradhaus in Querfurt.

Querfurt/MZ. - Es sei an der Zeit, Abschied zu nehmen, sagen die Geschwister Sigrun und Frank Mielke vom gleichnamigen Zweiradhaus am Roßplatz 1 in Querfurt. „Der Entschluss war nicht einfach, aber er steht nun fest“, fügen sie hinzu. Am 31. Dezember 2025 schließt das Zweiradhaus Mielke in Querfurt seine Türen und stellt seine Betriebstätigkeit ein. Eine Ära geht zu Ende.