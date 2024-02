Die ersten Störche sind zurück in Sachsen-Anhalt. Experten erklären, wieso sie das nicht wundert, warum immer mehr Tiere vom Interkontinentalflug auf Kurzstrecke umstellen und bald sogar mehr Störche in unseren Breiten überwintern werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/Loburg/MZ. - Anfang Februar: Auf den Feldern zwischen Leuna und Daspig steht das Wasser. Durch die größte Pfütze stakst ein Vogel mit rotem Schnabel, den man so früh im Jahr nicht in unseren Breiten vermutet. Ein Weißstorch. Als er ein Geräusch hört, erhebt er sich elegant in die Luft und zieht an den Kühltürmen des Chemiestandorts vorbei davon.