Am Samstag, 14. Dezember, findet zum ersten Mal eine „Dorfweihnacht“ in Döcklitz statt. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

Döcklitz/MZ. - Das funkelnde Leuchten von Lichterkerzen an jeder Ecke, der Geruch von Glühwein und Kinderpunsch in der Luft, das Erklingen der weihnachtlichen Ohrwürmer, das Beisammensein in Familie und mit Freunden – all die Dinge, die die Weihnachtsmärkte in den Großstädten jedes Jahr ausmachen, kann man am Samstag, 14. Dezember, auch in Döcklitz, einem Ortsteil der Gemeinde Obhausen im Weida-Land, erleben.

Der Verein Döcklitzer Dorffest veranstaltet zum ersten Mal eine Dorfweihnacht auf dem Festplatz. „Wir möchten die weihnachtliche Stimmung einfangen und in unser Dorf tragen“, sagt Antonia Mäder, die als Mitglied des Vereins tatkräftig an der Umsetzung der Dorfweihnacht beteiligt ist.

Das Programm

Los geht's am kommenden Samstag um 17 Uhr. In Gemeinschaft können sich die Besucher dann eine Waffel oder Rostbratwurst sowie Glühwein oder Kinderpunsch von einem der Versorgungsstände holen. An einer Feuerschale können die Gäste zudem Knüppelkuchen machen. Um 18.30 Uhr gibt es dann noch eine Überraschung für die Kleinen: Der Weihnachtsmann kommt und verteilt ein paar Geschenke.

Für die Dorfweihnacht in Döcklitz haben die Mitglieder des Dorfvereins keine Mühen gescheut. Am zweiten Adventswochenende haben sie begonnen, ein Festzelt auf dem Dorfplatz aufzubauen und es mit einer Lichterkette zu schmücken. Neben einem bunt geschmückten Weihnachtsbaum steht dann ein Essensstand, mit dem der Pfingstburschenverein aus Obhausen aushilft. Um die Versorgung der Gäste kümmert sich der Verein selbst. Die festliche Dekoration mit Kerzen, Lichterketten und Tannengrün soll eine besinnliche Adventstimmung erzeugen.

Zwei Besonderheiten sind zwei große Sterne aus Holz, die die Mitglieder des Vereins selbst gebastelt haben. Damit folgen sie einem Internettrend, der sich durch die sozialen Netzwerke verbreitet. „Wir haben gar nicht genau danach gesucht, aber diese XXL-Sterne haben es uns angetan. Wir waren auch sehr schnell fertig damit“, erzählt Antonia Mäder. Dabei haben sie Holzlatten zurechtgeschnitten, zusammengeschraubt und mit einer Lichterkette geschmückt – fertig ist der XXL-Weihnachtsstern für draußen.

15 Vereinsmitglieder

Ein paar Holzlatten verschneiden, zusammenschrauben, Lichterkette drumherum - fertig ist der vom Verein gebastelte XXL-Stern. (Foto: Hannes Müller)

Die Premiere der Dorfweihnacht kommt nicht von ungefähr. In Döcklitz findet im August zwar stets ein Dorffest statt. „Wir haben uns aber gewünscht, noch mehr familiäre Feste zu gestalten, damit wir uns alle nicht nur auf das eine Datum im Jahr freuen.“ Eine dieser Ideen ist die Dorfweihnacht. „Unser Verein hat sich in den letzten Jahren stark verjüngt. Das haben wir als Anlass genommen, dem Dorf mehr zurückzugeben“, sagt Antonia Mäder. Die 15 Mitglieder des Vereins Döcklitzer Dorffest tragen somit dazu bei, mehr Leben in das Dorf zu bringen und in Gemeinschaft mehr Feste wie die Dorfweihnacht zu feiern und zu genießen.