Wann der Auftrag dafür vergeben werden soll und wann das Feuerwehrdepot in Köthen eröffnet werden soll.

Die Drehleiter verlässt bei einem Alarm im Dezember 2022 das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr an der Bärteichpromenade in Köthen.

Köthen/MZ/WSL. - Der Auftrag zur Planung eines neuen Depots der Feuerwehr Köthen soll am 3. Juni im Bau- und am 10. Juni im Hauptausschuss beraten und am 24. Juni im Stadtrat vergeben werden. Das teilte Baudezernent Max Schuchardt im Bauausschuss mit.