Die Ortswehren der Gemeinde Schkopau mussten in der Nacht zum Sonntag zu einem Wohnhausbrand in Hohenweiden ausrücken.

Hohenweiden/MZ - „Rauchmelder können Leben retten“, resümierte Marcus Heller, Kreisbrandmeister des Saalekreises, einen Einsatz vom Wochenende. In der Nacht zu Sonntag hatte es im Wohnzimmer eines Wohnhauses im Schkopauer Ortsteil Hohenweiden angefangen zu brennen. Weil der Rauchmelder im Zimmer aber frühzeitig auslöste, hätte sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen können.