Wo am Freitag im Saalekreis die Busse und Bahnen fahren

Die Buslinie 131 fährt von Leipzig über das Nova in Günthersdorf nach Merseburg. Am Freitag kann es dort zu Ausfällen kommen.

Merseburg/MZ/rob. - Die Buslinien im Saalekreis werden am Freitag trotz Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weitestgehend uneingeschränkt fahren. Die Hauptanbieter, die OBS im Norden und die kommunale PNVG im Süden sind von dem Ausstand nicht betroffen. Wie PNVG-Geschäftsführer Enrico Kretzschmar erklärte, liege das daran, dass sein Unternehmen nicht im kommunalen Arbeitgeberverband organisiert sei. Den Manteltarifvertrag habe man kürzlich geschlossen, über die Gehaltstabellen werde erst im Sommer wieder verhandelt.

Mit Einschränkungen müssen Fahrgäste allerdings auf der Linie 131 rechnen. Deren Betrieb teilen sich PNVG und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Letztere werden bestreikt, weshalb wohl die Hälfte der Fahrten der 131 ausfallen dürften.

Schwer haben dürften es jene, die mit der Straßenbahn fahren wollen. Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) wird bestreikt und rechnet laut einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung ab Betriebsbeginn in den frühen Morgenstunden mit erheblichen Einschränkungen im Linienangebot von Bussen und Bahnen. Es sei davon auszugehen, dass alle Linien betroffen sein werden, also auch die Linie 5 nach Bad Dürrenberg.

Den Fahrern geht es bei dem Streik um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Mit dem Ausstand soll der Gewerkschaft Verdi zufolge der Forderung etwa nach einer Lohnerhöhung von monatlich 550 Euro, höheren Samstagszuschlägen und der Einberechnung gesetzlicher Pausen in die Arbeitszeit Nachdruck verliehen werden. Der Rückhalt in der Havag-Belegschaft sei groß, sagte Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn. „Ich gehe davon aus, dass alles stillstehen wird.“

Nicht von dem Streik betroffen sind die Züge von Deutscher Bahn und Abellio.