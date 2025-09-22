Geiseltalsee-Winzer Lars Reifert hat mit der diesjährigen Lese begonnen. Warum es nach einem hervorragenden Weinjahr gar nicht so einfach war, den richtigen Start-Termin zu finden.

Auf dem Geiseltalsee-Weinberg hat am Sonnabend die Lese begonnen. Hier schüttet der Vollernter die Trauben aus seinem „Bauch“ aus.

Klobikau/MZ. - Sonnabendmorgen um 8 Uhr beginnt der Vollernter – das Spezialfahrzeug für die automatische Weinlese –, die Reihen mit den vollbehangenen Weinstöcken eine nach der anderen abzufahren. Erst geht es den fast 30 Grad steilen Weinberg „Goldener Steiger“ auf der Klobikauer Halde hinunter. Dann wird gedreht. Schon macht sich die Maschine auf den Weg wieder hinauf. Im „Bauch“ sammelt sie unterwegs die abgeernteten Trauben ein. Oben angekommen, landet der künftige Rebensaft auf dem Hänger der wartenden Fahrzeuge. Geiseltalsee-Winzer Lars Reifert hat mit der Weinlese begonnen.