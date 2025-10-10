In einem zweitägigen Projekt profitieren die neuen Schüler des Merseburger Klinikums von den Azubis des zweiten Lehrjahres. Warum die Tage in Eigenregie auf Station verlaufen.

Wie zwei Tage auf Station neue Schüler am Merseburger Klinikum stärken

Merseburg/MZ. - Trubel herrscht in verschiedenen Zimmern des Merseburger Basedow-Klinikums. „Schaut beim Patienten, dass ihr nicht gleichzeitig an ihm schrubbelt“, fügt Leonie Brüggeboes hinzu. Sie ist eine von vielen Azubis des zweiten Lehrjahres, die den Neuankömmlingen in einem zweitägigen Projekt wichtige Handgriffe zeigt und wertvolle Tipps im Umgang mit Patienten gibt. „Man kann gut an den Puppen üben, damit man ihnen nicht wehtut“, erzählt Leah Sophie Hoffmann.