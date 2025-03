Merseburg/MZ. - Seit unzähligen Monaten ist das Gebäude am Merseburger Brühl eingerüstet, doch es tut sich nichts. So mancher fragt sich: Was ist da los? Wann geht es endlich vorwärts mit der Marktgalerie? Denn außer einem neuen Namen und einem Zaun um das ehemalige Brühl-Center ist bisher kaum etwas passiert. Dabei waren die Versprechungen beim offiziellen Startschuss im April 2023 doch so vollmundig: 30 Millionen Euro sollten investiert werden – für Umbau, Abriss und Neubau. Und neben einem modernen Augen-OP-Zentrum sollten Wohnungen und vieles mehr entstehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.