Dunkle Wolken über Bauprojekt in Merseburg Baustopp in Merseburg: Arbeiten an der Marktgalerie ruhen

Am Gebäude, das in Merseburg künftig eine Augenklinik beherbergen soll, ruhen aktuell die Arbeiten. Bei der Seniorenresidenz geht es voran. Und wie läuft es in Sachen B&B-Hotel?