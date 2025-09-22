Die Geschichte der Bäckergasse von Branderoda Wie sich ein Dorf an Backhaus, Brunnen und Spritzenhaus erinnert

Mit zentralen Elementen wie Bauernstein, Milchbank und Dorflinde und Spritzenhaus war die Bäckergasse mehr als nur eine Gasse: Sie war für lange Zeit das Herz von Branderoda. Was der örtliche Heimatverein dazu recherchierte und wie die Fotos und Erzählungen für kommende Generationen erhalten bleiben.