Viele helfen beim Aufräumen Clean Up Day zieht fast 40 Enthusiasten an die Goitzsche in Bitterfeld: Die Müllsäcke sind danach mit unglaublichen Dingen gefüllt
Freiwillige folgen dem Aufruf der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum Clean Up Day und rücken dem Müll an der Goitzsche zu Leibe. Was am Ende so alles in den blauen Säckengelandet ist.
22.09.2025, 18:00
Bitterfeld/MZ. - Der Sonnabend verspricht, ein heißer Tag zu werden – was er dann auch wird. Dennoch sind es um die 40 Leute von Klein bis Groß, die sich am Goitzsche-Parkplatz unweit der Blauen Bank treffen. Sie alle sind dem Aufruf der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum World Clean Up Day gefolgt – was nichts anderes als weltweiter Aufräumtag bedeutet.