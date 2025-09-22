weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Viele helfen beim Aufräumen: Clean Up Day zieht fast 40 Enthusiasten an die Goitzsche in Bitterfeld: Die Müllsäcke sind danach mit unglaublichen Dingen gefüllt

Freiwillige folgen dem Aufruf der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum Clean Up Day und rücken dem Müll an der Goitzsche zu Leibe. Was am Ende so alles in den blauen Säckengelandet ist.

Von Silke Ungefroren 22.09.2025, 18:00
Alle sind voller Enthusiasmus: Knapp 40 Leute sind am Sonnabend an die Goitzsche gekommen, um dem Müll den Kampf anzusagen.
Alle sind voller Enthusiasmus: Knapp 40 Leute sind am Sonnabend an die Goitzsche gekommen, um dem Müll den Kampf anzusagen. (Foto: Stadtverwaltung)

Bitterfeld/MZ. - Der Sonnabend verspricht, ein heißer Tag zu werden – was er dann auch wird. Dennoch sind es um die 40 Leute von Klein bis Groß, die sich am Goitzsche-Parkplatz unweit der Blauen Bank treffen. Sie alle sind dem Aufruf der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum World Clean Up Day gefolgt – was nichts anderes als weltweiter Aufräumtag bedeutet.