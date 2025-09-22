Freiwillige folgen dem Aufruf der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum Clean Up Day und rücken dem Müll an der Goitzsche zu Leibe. Was am Ende so alles in den blauen Säckengelandet ist.

Clean Up Day zieht fast 40 Enthusiasten an die Goitzsche in Bitterfeld: Die Müllsäcke sind danach mit unglaublichen Dingen gefüllt

Alle sind voller Enthusiasmus: Knapp 40 Leute sind am Sonnabend an die Goitzsche gekommen, um dem Müll den Kampf anzusagen.

Bitterfeld/MZ. - Der Sonnabend verspricht, ein heißer Tag zu werden – was er dann auch wird. Dennoch sind es um die 40 Leute von Klein bis Groß, die sich am Goitzsche-Parkplatz unweit der Blauen Bank treffen. Sie alle sind dem Aufruf der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum World Clean Up Day gefolgt – was nichts anderes als weltweiter Aufräumtag bedeutet.