Der neue Eigentümer der sanierungsbedürftigen Salinepassage in Bad Dürrenberg hat noch immer keinen Bauantrag für etwaige Umbauten eingereicht. Ein konkurrierender Investor steht immer noch in den Startlöchern. Die Stadt hat nun eine Frist festgelegt.

Bad Dürrenberg/MZ. - Im Jahr 2023 sah es so aus, als wären die Pläne für einen Einkaufszentrumsneubau in Bad Dürrenberg vom Tisch. Damals entschied sich der Rat – gelinde ausgedrückt – zur Überraschung des Immobilieninvestors Saller aus Thüringen dagegen, den Flächennutzungsplan der Solestadt so zu verändern, dass die Neubaupläne der Saller Group an der Breiten Straße Gestalt annehmen könnten. Saller wollte und will 200 Meter von der Salinepassage entfernt Platz für einen neuen großen Supermarkt und einen Discounter schaffen.