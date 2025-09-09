Seit sechs Jahren betreuen Ehrenamtliche das Friedhofscafé in Merseburg. Wie sich das Angebot etabliert hat und weshalb es künftig einen weiteren Öffnungstag gibt.

Die Ehrenamtlichen Johanna Michaelis, Runhild Renker, Andreas Michaelis und die Klinikseelsorgerin Monika Groß sind für die Trauernden im Friedhofscafé da.

Merseburg/MZ. - „Trauernde brauchen Gleichgesinnte, die sich in der gleichen Phase wie sie befinden“, betont Johanna Michaelis. Sie ist eine von ungefähr zehn Ehrenamtlichen, die sich im Friedhofscafé „Atempause“ am Westeingang des Merseburger Stadtfriedhofes – auch „Trauercafé“ genannt – engagieren.