Friedhofscafé Stadtfriedhof Merseburg Wie Ehrenamtliche Menschen im Trauercafé auffangen
Seit sechs Jahren betreuen Ehrenamtliche das Friedhofscafé in Merseburg. Wie sich das Angebot etabliert hat und weshalb es künftig einen weiteren Öffnungstag gibt.
09.09.2025, 18:00
Merseburg/MZ. - „Trauernde brauchen Gleichgesinnte, die sich in der gleichen Phase wie sie befinden“, betont Johanna Michaelis. Sie ist eine von ungefähr zehn Ehrenamtlichen, die sich im Friedhofscafé „Atempause“ am Westeingang des Merseburger Stadtfriedhofes – auch „Trauercafé“ genannt – engagieren.