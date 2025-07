Frühere Pastorin aus Tollwitz feiert 101. Geburtstag Wie die Verfolgung durch die Nazis Gerda Sachs zum christlichen Glauben führte

Die Tollwitzerin Gerda Sachs entstammt einer jüdischen Unternehmerfamilie aus Quedlinburg – ihre Tante kam in Theresienstadt um, ihr Vater wurde während der Novemberpogrome von der SA verhaftet und gefoltert. Nach dem Krieg studierte Gerda Sachs Theologie und wurde Pastorin in Tollwitz, wo sie bis heute lebt. Am Dienstag konnte sie zu ihrem 101. Geburtstag einladen.