Querfurt/MZ. - Helga Schwarz, damals Lange, stehen die Ereignisse vor Augen, als sei es gestern gewesen. Mit ihrer Mutter und der kleinen Renate (gehörte zu einer anderen Mama) habe sie am 11. April 1945 als Achtjährige an der Geistpromenade, Ecke Lindenstraße, in Querfurt gestanden, als die amerikanischen Bomber ihre tödliche Last ausklinkten.

