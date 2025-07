Digitale Brückenbauer: So smart ist Halle-Neustadt

Preisverleihung in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Falschnachrichten, sogenannte „Fake News“, gelten als eine Gefahr für die Demokratie. Zumal dann, wenn sie gezielt in Umlauf gebracht werden, um den gesellschaftlichen Frieden zu stören. Speziell über Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok verbreiten sich die falschen Nachrichten zudem in Windeseile und erreichen mitunter ein riesiges Publikum.

Darauf reagiert Matthias Melzer mit dem Projekt „Fake mich nicht an!“, welches sich an Jugendliche in Halle-Neustadt richtet. Die Jugendlichen sollen sich dabei in einem eintägigen Medienworkshop mit Fake News, Desinformation und dem Einfluss Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Melzer, der Geschäftsführer der halleschen Workshoppen eG ist, einer Genossenschaft für Medienbildung, sagt: „Gerade junge Leute brauchen eine Stärkung ihrer Medienkompetenz.“

Das Projekt zählt zu den fünf Siegerprojekten, die jüngst als „Digitale Brückenbauer“ beim Ideenwettbewerb für Halle-Neustadt ausgezeichnet wurden und jeweils 2.000 Euro Preisgeld erhielten.

Förderung digitaler Kompetenzen und Teilhabe

Den Wettbewerb hatte die Stadt Halle ausgerufen, organisiert wurde er vom Verein science2public. Gesucht wurden kreative Projektideen zur Förderung digitaler Kompetenzen und Teilhabe für das zukünftige smarte Bildungsquartier Halle-Neustadt – Smart HaNeu. Das Ziel: Digitale Brücken im Stadtteil zu bauen und so digitale Barrieren abzubauen. Eine Fach- und eine Jugendjury wählten aus 32 Einreichungen die innovativsten Ideen aus.

Die weiteren vier Siegerprojekte waren „Stadt der Träume“, das ebenfalls von Matthias Melzer eingereichte Projekt „Saver Silver Surfer“ sowie „Digital Start“ und „Code4Future“.

Digitale Weiterbildungen für Jung und Alt

Das steckt dahinter: „Stadt der Träume“ vermittelt Kindern ab 10 Jahren praxisnah die Grundlagen von Stadtplanung, Technik und Nachhaltigkeit. Sie lernen den Umgang mit 3D-Druck, Lasercutter, Plotter und anderen digitalen Werkzeugen. Bei „Saver Silver Surfer“ erhalten Senioren in Halle-Neustadt praxisnahe Tipps zu Themen wie sicheren Passwörtern, Schutz vor Betrugsmaschen wie dem Enkeltrick oder Phishing sowie dem sicheren Umgang mit E-Mails und Online-Shopping.

Bei „Digital Start“ erhalten Jugendliche und junge Erwachsene in einem dreimonatigen Kurs grundlegende Kenntnis im Umgang mit einem Computer. Und „Code4Future“ bietet Schülern einen spielerischen Einstieg in die Programmiersprache.

Die Prämierung der fünf Siegerprojekte fand in der Passage 13 in Neustadt statt. Die Pilotphase der Projekte startet im dritten Quartal 2025.