Das Kinderhaus „Sonnenschein“ in Schkopau feiert 70. Geburtstag. Beim Fest sind viele Ehemalige dabei. Die Midewa spendiert der Einrichtung einen Trinkwasserbrunnen.

Jederzeit können Kinder und Erzieher jetzt am Kita-eigenen Trinkbrunnen ihre Wasserflaschen füllen.

Schkopau/MZ. - „Nesthäkchen“ hieß die Kita einst und im Grunde genommen stimmt der Name noch heute: Schließlich kommen auch in das Kinderhaus „Sonnenschein“, das in diesem Jahr 70. Geburtstag feiert, die Jüngsten aus den Schkopauer Familien, die Nesthäkchen eben.