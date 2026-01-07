Günther Jauch hilft zur rechten Zeit Bad Lauchstädterin bei „Wer wird Millionär“: Die Qual der Entscheidung

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ ist gerade in ihrer Drei-Millionen-Euro-Woche. In der Sondersendung für „Klugscheißer“ nahm auch eine Bad Lauchstädterin auf dem Kandidatenstuhl vor Günther Jauch Platz. Erst reagierte sie schnell, dann wäre sie fast ausgerutscht, um sich schließlich an Shakiras Hüften wieder aufzurichten. Wie weit hat es die junge Frau geschafft?