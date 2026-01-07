weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. „Wer wird Millionär“: Günther Jauch hilft Bad Lauchstädterin im TV

Günther Jauch hilft zur rechten Zeit Bad Lauchstädterin bei „Wer wird Millionär“: Die Qual der Entscheidung

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ ist gerade in ihrer Drei-Millionen-Euro-Woche. In der Sondersendung für „Klugscheißer“ nahm auch eine Bad Lauchstädterin auf dem Kandidatenstuhl vor Günther Jauch Platz. Erst reagierte sie schnell, dann wäre sie fast ausgerutscht, um sich schließlich an Shakiras Hüften wieder aufzurichten. Wie weit hat es die junge Frau geschafft?

Drei Millionen Euro können Kandidaten in dieser Woche bei Günther Jauchs TV-Show „Wer wird Millionär“ gewinnen. Eine Bad Lauchstädterin nahm auf dem Stuhl platz.
Drei Millionen Euro können Kandidaten in dieser Woche bei Günther Jauchs TV-Show „Wer wird Millionär" gewinnen. Eine Bad Lauchstädterin nahm auf dem Stuhl platz.

Bad Lauchstädt/MZ - 8.000 Euro oder Quinoa – eine Wahl vor der nicht viele in ihrem Leben stehen. Eine Bad Lauchstädterin spannte am Mittwochabend mit ihrer Entscheidung allerdings Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen und ihrem Mann im Studiopublikum auf die Folter. „Ich bin nicht so entscheidungsfreudig“, gestand sie dem ewigen Quizshowmaster Günter Jauch.