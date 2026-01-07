EIL
Günther Jauch hilft zur rechten Zeit Bad Lauchstädterin bei „Wer wird Millionär“: Die Qual der Entscheidung
Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ ist gerade in ihrer Drei-Millionen-Euro-Woche. In der Sondersendung für „Klugscheißer“ nahm auch eine Bad Lauchstädterin auf dem Kandidatenstuhl vor Günther Jauch Platz. Erst reagierte sie schnell, dann wäre sie fast ausgerutscht, um sich schließlich an Shakiras Hüften wieder aufzurichten. Wie weit hat es die junge Frau geschafft?
Bad Lauchstädt/MZ - 8.000 Euro oder Quinoa – eine Wahl vor der nicht viele in ihrem Leben stehen. Eine Bad Lauchstädterin spannte am Mittwochabend mit ihrer Entscheidung allerdings Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen und ihrem Mann im Studiopublikum auf die Folter. „Ich bin nicht so entscheidungsfreudig“, gestand sie dem ewigen Quizshowmaster Günter Jauch.