Der Dresdner Freilichtmaler Steffen Gröbner kommt seit Jahren regelmäßig zum Arbeiten an den Geiseltalsee. Seine Werke sind nun in der Pfännerhall Braunsbedra zu sehen.

Verschiedene Stimmungen am Geiseltalsee hat Freilichtmaler Steffen Gröbner in Öl auf Papier festgehalten.

Braunsbedra/MZ. - Als der Dresdner Freilichtmaler Steffen Gröbner im Sommer 2020 erstmals an den Geiseltalsee kam, wollte er zwei, drei Tage bleiben. Es wurden mehrere, für ihn sehr produktive Wochen. Seitdem kehrte der Künstler jedes Jahr zurück. „Die Landschaft ähnelt der in Südsizilien, nur dass hier Pappeln wachsen“, meinte der Sachse begeistert. Folgerichtig heißt seine Montag offiziell eröffnete Ausstellung von Ölgemälden in der Pfännerhall Braunsbedra „Geiseltalsee – mediterrane Impressionen“.