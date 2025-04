Alljährliches Reitturnier in Großkayna Welches neue Highlight der Reitverein den Besuchern bietet

Die letzten Vorbereitungen für das große Reitturnier des Reitsportvereins Südfeldsee Großkayna am 26. und 27. April sind in vollem Gange. Vereinsvorsitzender Steve Vogt erzählt von den Planungen, den letzten Aufgaben und dem Programm am Wochenende.