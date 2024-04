Steve Vogt vom Reitsportverein Südfeldsee in Großkayna trainiert mit seinem Pferd „Chapman“ für das große Heimturnier am 27. und 28. April. Das Duo hat in den vergangenen sieben Jahren oft im Springen gesiegt. Doch eine Krankheit des Tieres beendet alle Pläne.

(Foto: Katrin Sieler)