Mücheln/MZ. - Kaiserwetter so wie zur eisernen Hochzeit habe geherrscht an jenem 25. Oktober 1958, erinnert sich Helene Haring an die Trauung mit ihrem Mann Günter im Standesamt Mücheln. Und draußen sei dann der ganze Markt voller Gratulanten gewesen. Denn ihr frisch gebackener Ehemann war als Fußballer von Aktivist Geiseltal in der ganzen Stadt bekannt.