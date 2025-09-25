weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Fernwärmetrasse von Leuna nach Leipzig: Welche Folgen der Bau des Abwärmerohrs laut den Leipziger Stadtwerken für die Bodenqualität haben wird

Fernwärmetrasse von Leuna nach Leipzig Welche Folgen der Bau des Abwärmerohrs laut den Leipziger Stadtwerken für die Bodenqualität haben wird

Einige Spergauer werfen den Leipziger Stadtwerken vor, sie unzureichend über die Folgen der geplanten Fernwärmeleitung zu informieren. Die MZ hat nachgefragt, welche Konsequenzen der Bau für die Qualität der Böden hat und warum die Landbesitzer nur für den zwölf Meter breiten Schutzstreifen, nicht aber für die 32 Meter Arbeitsstreifen entschädigt werden sollen.

Von Luise Mosig 25.09.2025, 10:30
Bei einer Informationsveranstaltung der Leipziger Stadtwerke Ende August in Spergau machten einige Spergauer ihrem Ärger Luft.
Bei einer Informationsveranstaltung der Leipziger Stadtwerke Ende August in Spergau machten einige Spergauer ihrem Ärger Luft.

Spergau/MZ. - Rund 19 Kilometer lang, über 70 beteiligte Behörden und weitere Akteure, zweieinhalb Jahre Bauzeit – die von den Leipziger Stadtwerken geplante Fernwärmetrasse, die Abwärme aus Leuna nach Leipzig transportieren soll, ist ein Megaprojekt.