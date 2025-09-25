Fernwärmetrasse von Leuna nach Leipzig Welche Folgen der Bau des Abwärmerohrs laut den Leipziger Stadtwerken für die Bodenqualität haben wird

Einige Spergauer werfen den Leipziger Stadtwerken vor, sie unzureichend über die Folgen der geplanten Fernwärmeleitung zu informieren. Die MZ hat nachgefragt, welche Konsequenzen der Bau für die Qualität der Böden hat und warum die Landbesitzer nur für den zwölf Meter breiten Schutzstreifen, nicht aber für die 32 Meter Arbeitsstreifen entschädigt werden sollen.