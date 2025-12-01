Kreative Köpfe, weihnachtliche Stimmung und jede Menge Bastelideen: In der Willi-Sitte-Galerie in Merseburg luden die Frauen aus dem Stadtteilzentrum Merseburg-West in die Weihnachtswerkstatt ein, um einzigartige Geschenke und Schmuckstücke für die Festtage zu gestalten.

Welche besonderen Unikate in der Weihnachtswerkstatt in der Willi-Sitte-Galerie entstanden sind

Merseburg/MZ. - Im Foyer der Willi-Sitte-Galerie in Merseburg stehen etliche Tische. Auf ihnen liegen Stoffe, Sträucher, Stöcke und vieles mehr. Drumherum sitzen etwa zehn Frauen, um gemeinsam Weihnachtsschmuck und Geschenke für ihre Liebsten zu kreieren. Auf einem der Tische sammeln sich bereits fertige Papierengel, Stoffweihnachtsmänner oder weihnachtlich verzierte Tücher. Einige der Frauen kommen vom Stadtteilzentrum Merseburg-West, das am Samstag zur Weihnachtswerkstatt in die Willi-Sitte-Galerie einlud.