Gutes Wetter und keine Frostschäden Weihnachtsbäume aus Branderoda werden nicht teurer

Auf der Plantage von Sven Theile in Branderoda sind Tannen, Fichten und Kiefern dieses Jahr sehr gut gewachsen. Zwischen zehn und 20 Euro je Meter müssen die Kunden dafür bezahlen. Wann der Landwirt zum Selberschlagen einlädt.