Gutes Wetter und keine Frostschäden Weihnachtsbäume aus Branderoda werden nicht teurer
Auf der Plantage von Sven Theile in Branderoda sind Tannen, Fichten und Kiefern dieses Jahr sehr gut gewachsen. Zwischen zehn und 20 Euro je Meter müssen die Kunden dafür bezahlen. Wann der Landwirt zum Selberschlagen einlädt.
27.10.2025, 06:00
Branderoda/MZ. - Wer dieser Tage den Hofladen vom Landwirtschaftsbetrieb und Rosenhof Theile in Branderoda betritt, bekommt eine Ahnung von der Vielfältigkeit des Anbaus.