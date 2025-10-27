weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Gutes Wetter und keine Frostschäden: Weihnachtsbäume aus Branderoda werden nicht teurer

Gutes Wetter und keine Frostschäden Weihnachtsbäume aus Branderoda werden nicht teurer

Auf der Plantage von Sven Theile in Branderoda sind Tannen, Fichten und Kiefern dieses Jahr sehr gut gewachsen. Zwischen zehn und 20 Euro je Meter müssen die Kunden dafür bezahlen. Wann der Landwirt zum Selberschlagen einlädt.

Von Diana Dünschel 27.10.2025, 06:00
Sven Theile auf seiner Weihnachtsbaumplantage in Branderoda. Hier können Kunden ihre Bäume selbst aussuchen und fällen.
Sven Theile auf seiner Weihnachtsbaumplantage in Branderoda. Hier können Kunden ihre Bäume selbst aussuchen und fällen. (Foto: Katrin Sieler)

Branderoda/MZ. - Wer dieser Tage den Hofladen vom Landwirtschaftsbetrieb und Rosenhof Theile in Branderoda betritt, bekommt eine Ahnung von der Vielfältigkeit des Anbaus.