In Halberstadt wird die Frauenklinik im Ameos-Klinikum im Dezember geschlossen. Stationäre gynäkologische Leistungen werden ins Klinikum nach Aschersleben verlagert. Was das bedeutet.

Aus für Halberstadt: Aschersleben wird Schwerpunktstandort für Frauenheilkunde

Im Ascherslebener Klinikum sollen künftig die gynäkologischen Angebote gebündelt werden.

Aschersleben/Halberstadt/MZ - Stationäre gynäkologische Leistungen sollen ab Dezember 2025 vom Klinikum Halberstadt an das Ameos-Krankenhaus in Aschersleben verlagert werden. Entsprechende Informationen der Redaktion im Harzkreis hat Marcus Geppert als Sprecher der Ameos-Ost-Gruppe auf Anfrage bestätigt. Dies gehe mit der Schließung der Frauenklinik in Halberstadt einher.