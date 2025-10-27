weather regen
Ameos-Klinikum Aus für Halberstadt: Aschersleben wird Schwerpunktstandort für Frauenheilkunde

In Halberstadt wird die Frauenklinik im Ameos-Klinikum im Dezember geschlossen. Stationäre gynäkologische Leistungen werden ins Klinikum nach Aschersleben verlagert. Was das bedeutet.

Von Dennis Lotzmann und Dieter Kunze 27.10.2025, 08:15
Im Ascherslebener Klinikum sollen künftig die gynäkologischen Angebote gebündelt werden.
Im Ascherslebener Klinikum sollen künftig die gynäkologischen Angebote gebündelt werden. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/Halberstadt/MZ - Stationäre gynäkologische Leistungen sollen ab Dezember 2025 vom Klinikum Halberstadt an das Ameos-Krankenhaus in Aschersleben verlagert werden. Entsprechende Informationen der Redaktion im Harzkreis hat Marcus Geppert als Sprecher der Ameos-Ost-Gruppe auf Anfrage bestätigt. Dies gehe mit der Schließung der Frauenklinik in Halberstadt einher.