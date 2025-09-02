EIL:
Archäologische Grabungen auf Kranzberg bei Kuckenburg Was Skelette über die Vergangenheit der Querfurter Platte erzählen können
Der Kranzberg bei Kuckenburg ist ein Paradies für Archäologen. Auf engstem Raum haben sie hier Siedlungsspuren aus sechs Epochen entdeckt. Die ältestesten sind 8.000 Jahre alt. In diesem Jahr sind die Forscher vor allem auf der Suche nach menschlichen Knochen.
02.09.2025, 16:08
Kuckenburg/MZ. - Der Weg in die Geschichte der Querfurter Platte führt unter der Autobahn hindurch, über eine Spur im Gras, vorbei an einem endlosen Feld, auf dem Sonnenblumen ihre Köpfe hängen lassen. Am Ende des Weges wartet ein Mann mit Hut. Die breite Krampe schützt den Nacken vor der Sonne, die am heißen Augusttag auf den Kranzberg niederbrennt. Der Mann mit Hut ist nicht Indiana Jones, sondern Florian Schneider, Archäologe aus Jena.