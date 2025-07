In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl tödlicher Badeunfälle. Schwimmmeister im Saalekreis berichten darüber, dass Eltern ihre Kinder zu oft aus den Augen lassen.

Was Schwimmmeister Eltern und Aufsichtspersonen raten

Leuna/Bad Lauchstädt/Querfurt/MZ. - Ein fünfjähriges Kind klettert auf ein Spielgerät im Wasser – in Form einer Riesenkrake. Plötzlich kommt das Kind ins schwanken und fällt ins Wasser. In diesem Fall, der sich kürzlich im Waldbad in Leuna zugetragen hat, konnten die Schwimmmeister das Kind glücklicherweise schnell genug aus dem Becken holen. Eltern waren nicht vor Ort. Nur der zehnjährige Bruder war bei seinem Geschwisterchen. Doch selbst, wenn Eltern ihre Kinder begleiten, ist nicht gesichert, dass diese auch ausreichend auf ihre Kinder aufpassen.