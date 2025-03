„Lebensart Frühlingserwachen“ in Schkopau Was die Messe den Besuchern an diesem Wochenende bietet

Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich das Schlosshotel Schkopau mit der Messe „Lebensart“ wieder in ein Garten- und Blütenparadies. Was die Aussteller in diesem Jahr dabei haben.