Schkopau/MZ. - Tipps für eine Gartenvielfalt und schöneres Wohnen sind bei der Messe „Lebensart“ in Schkopau seit Jahren garantiert. Vom 23. bis zum 25. August findet die nächste Auflage im Schlosspark statt. Über 130 Anbieter sind laut einer ersten Ankündigung vom Lübecker Veranstalter „Das AgenturHaus GmbH“ dabei. Verkostungen, Vorführungen, Beratung und Musik werden neben dem Einkaufserlebnis geboten. Ab sofort kann man sich online Tickets sichern.

Allein neun Fachgärtnereien haben sich angemeldet. Von pflegeleichten Stauden über Kräuter bis hin zu üppig blühenden Rosen reicht das Angebot. Auch Exotisches ist zu haben. Bei der erstmals vertretenen Firma „Mediterrane-pflanzen.eu“ aus Grasberg in Niedersachsen ist der Name zum Beispiel Programm: Olivenbäume und viele weitere Pflanzen aus dem Mittelmeerraum für eine neue Optik im Garten bringt der Betrieb mit.

Die gärtnerischen Herausforderungen durch lange Trockenperioden und heftige Wetterkapriolen sind das Thema von Angela Kircher aus Staßfurt-Hohenerxleben. Die Gartenberaterin informiert in Vorträgen an ihrem Stand, welche Pflanzenkombinationen den neuen Anforderungen gerecht werden.

Viele Aussteller sind zum ersten Mal in Schkopau vertreten. Tanja und Jürgen Stohrer aus Hückelhoven in Nordrhein-Westfalen kommen mit Selbstgemachtem aus Treibholz sowie Accessoires aus Holz und Metall. Erneut mit dabei ist der Kreisverband der Gartenfreunde Merseburg, der darüber informiert, wie man in der Region an einen eigenen Kleingarten kommt. Für die Jüngsten bietet er Basteln, Steine bemalen und Kinderschminken an.