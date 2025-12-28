Die Langeneichstädterin Doreen Rühlemann hat sich ein Kinderbuch über das bekannte Wahrzeichen ihres Heimatortes, die Bockwindmühle, ausgedacht. Wie sie auf diese Idee gekommen ist und welche weiteren Bücher sie bereits geschrieben hat.

Was die Bockwindmühle von Langeneichstädt über sich erzählt

Über die Bockwindmühle in Langeneichstädt gibt es jetzt ein Kinderbuch.

Langeneichstädt/MZ. - Doreen Rühlemann gibt als Mitglied im Heimatverein Langeneichstädt immer wieder Führungen in der Bockwindmühle, einem der Wahrzeichen des Ortes. Dabei begrüßt sie auch öfter Kinder. Als Mama und Oma ist ihr klar, dass die Kleinen nichts mit dem Aufzählen nackter Daten anfangen können.