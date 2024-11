Krankenhausgesetzt Was bringt die Klinikreform dem Basedow?

Ab Januar gelten für die Krankenhäuser neue Regeln. Der Bund will mit der Klinikreform vielen von ihnen so aus den roten Zahlen helfen. Andere werden verschwinden. Was bedeutet das Gesetz für das Basedow-Klinikum in Merseburg und Querfurt.