Agri-Photovoltaikanlage in Braunsbedra Warum zum Standort Großkayna kontrovers diskutiert wird

In Krumpa und Großkayna plant die AVG Mücheln die größte Agri-Photovoltaikanlage in Sachsen-Anhalt. Während zum Standort Krumpa die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen wurde, gibt es in Großkayna seitens des Ortschaftsrates noch Informationsbedarf. Deshalb fand in einem ersten Schritt eine Sondersitzung statt. Als nächstes steht eine Bürgerversammlung an.