Nach nur dreieinhalb Jahren verkündet Markus Krabbes seinen Abschied von der Hochschule Merseburg. Der Rektor erklärt, warum er auch ohne neuen Job im Freistaat bald gegangen wäre und was das mit Sachsen-Anhalt zu tun hat.

Merseburg/MZ. - „Ich wäre auch gern geblieben“, sagt Markus Krabbes, Nochrektor der Hochschule Merseburg, mit etwas Bedauern. Er habe die Region liebgewonnen. Doch den Sachsen zieht es nach wohl nicht mal einer ganzen Amtszeit weiter. Er wird künftig Rektor der Dualen Hochschule in Sachsen, der ersten regulären, die erst zu Jahresbeginn aus der Berufsakademie Sachsen hervorgegangenen akademischen Bildungseinrichtung. In Merseburg ist Krabbes dagegen nicht die einzige Spitzenkraft, die die Hochschule verlässt.