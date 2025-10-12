weather bedeckt
  4. Geplanter Windpark im Weida-Land: Warum Rat in Barnstädt Windräder ablehnt

Im Weida-Land ist ein neuer Windpark geplant. Der Saalekreis ist für die Genehmigung zuständig. Alle drei betroffenen Gemeinden lehnen das Projekt ab, zuletzt der Gemeinderat Barnstädt. Wie die Ratsmitglieder argumentieren.

Von Diana Dünschel 12.10.2025, 15:00
Im Weida-Land wird ein geplanter neuer Windpark abgelehnt.
Im Weida-Land wird ein geplanter neuer Windpark abgelehnt. (Foto: Robert Briest)

Barnstädt/MZ. - Auch der Gemeinderat Barnstädt hat den beantragten Bau von zwölf Windrädern in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung abgelehnt. Die Abstimmung in der Ratssitzung fiel einstimmig aus.