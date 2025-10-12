Geplanter Windpark im Weida-Land Warum Rat in Barnstädt Windräder ablehnt

Im Weida-Land ist ein neuer Windpark geplant. Der Saalekreis ist für die Genehmigung zuständig. Alle drei betroffenen Gemeinden lehnen das Projekt ab, zuletzt der Gemeinderat Barnstädt. Wie die Ratsmitglieder argumentieren.