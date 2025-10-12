Jetzt live!
Geplanter Windpark im Weida-Land Warum Rat in Barnstädt Windräder ablehnt
Im Weida-Land ist ein neuer Windpark geplant. Der Saalekreis ist für die Genehmigung zuständig. Alle drei betroffenen Gemeinden lehnen das Projekt ab, zuletzt der Gemeinderat Barnstädt. Wie die Ratsmitglieder argumentieren.
12.10.2025, 15:00
Barnstädt/MZ. - Auch der Gemeinderat Barnstädt hat den beantragten Bau von zwölf Windrädern in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung abgelehnt. Die Abstimmung in der Ratssitzung fiel einstimmig aus.