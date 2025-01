Wohnhäuser, Feriendomizile und ein Campingplatz am Jetski-Strand - Der Besitzer des Runstedter Sees stellt seinen aktualisierten Bebauungsplan vor.

Warum Investor großen Bedarf für Wohnen am Runstedter See sieht

Touristische Entwicklung an den Seen im Geiseltal

Blick auf den Runstedter See

Grosskayna/MZ. - Bereits im Jahr 2021 war die Firma T und K Invest GmbH als Eigentümer des Runstedter Sees in Großkayna mit Plänen zur touristischen Entwicklung des Ufers an die Öffentlichkeit gegangen. Es ging um ein Ferienresort und einen Campingplatz. Ein Bebauungsplanverfahren wurde eingeleitet. Ämter und Behörden wurden um Stellungnahmen zum Vorhaben am ehemaligen Tagebaugelände gebeten.