Erika Mühle aus Bad Dürrenberg ist 90 Jahre alt, erlebte Krieg, Nachkriegszeit, DDR-Zeit und Wende. Heute ist sie in vier Vereinen aktiv, trifft sich regelmäßig zum Stammtisch und zum Kartenspielen und verbringt viel Zeit in Familie. Seit vielen Jahren schon schreibt sie ihre Lebensgeschichte in einem Buch nieder.

Bad Dürrenberg/MZ. - Rentner haben niemals Zeit – Erika Mühle aus Bad Dürrenberg verkörpert diese Redewendung mit Sicherheit. Schon die Terminfindung mit der MZ war nicht so einfach: Sie sei nun erstmal auf einer Seine-Kreuzfahrt, so zählte sie am Telefon auf, danach ein paar Tage daheim – da bekomme sie aber Übernachtungsbesuch und ein Ausflug in den Harz stehe an – und dann reise sie nach Hamburg, eine Schifffahrt mit Brunch und Shanty-Chor, ein Geburtstagsgeschenk ihrer Enkelinnen.