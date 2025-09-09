39 Pflegefachkräfte haben ihre Ausbildung bei Ameos beendet und wechseln in das Berufsleben. Zwei neue Ausbildungsklassen starten.

Die Absolventinnen und Absolventen von Ameos Ost nach der Zeugnisübergabe vor der Villa Westerberge in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Nach drei Jahren Ausbildung hat das Institut Ameos Ost 39 Absolventen der Generalistischen Pflegeausbildung verabschiedet. Darüber informiert der Gesundheitsdienstleister in einer Mitteilung. Die examinierten Pflegefachfrauen und -männer treten ihren Weg ins Berufsleben an – ein großer Teil von ihnen werde seine berufliche Laufbahn innerhalb der Ameos Klinika in der Region Ost fortsetzen, heißt es weiter.