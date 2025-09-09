Ausbildungsende Start ins Berufsleben: Ameos übergibt Zeugnisse an künftige Pflegefachkräfte
39 Pflegefachkräfte haben ihre Ausbildung bei Ameos beendet und wechseln in das Berufsleben. Zwei neue Ausbildungsklassen starten.
Aschersleben/MZ - Nach drei Jahren Ausbildung hat das Institut Ameos Ost 39 Absolventen der Generalistischen Pflegeausbildung verabschiedet. Darüber informiert der Gesundheitsdienstleister in einer Mitteilung. Die examinierten Pflegefachfrauen und -männer treten ihren Weg ins Berufsleben an – ein großer Teil von ihnen werde seine berufliche Laufbahn innerhalb der Ameos Klinika in der Region Ost fortsetzen, heißt es weiter.